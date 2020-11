Serie reißt nicht ab: Dritter Gesuchter stellt sich Polizei

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Binnen weniger Tage haben sich im Ruhrgebiet drei mit Haftbefehl gesuchte Menschen bei der Bundespolizei gemeldet. Der dritte «Freiwillige» sei am Donnerstag in Gelsenkirchen erschienen, teilte ein Polizeisprecher in Dortmund am Freitag mit. Er werde wohl gesucht, erklärte der 53-Jährige den Beamten, die dies schnell bestätigen konnten.

Von dpa