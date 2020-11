Hochschulgemeinde beklagt Zensur durch Erzbistum Köln

Das von Kardinal Rainer Maria Woelki geführte Erzbistum betont, dass die vorübergehende Nicht-Erreichbarkeit der Website eine versehentliche Aktion gewesen sei. Im Gespräch mit Mitarbeitenden der KHG hätten Vertreter des Erzbistums ihr Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Webseite zeitweise nicht erreichbar gewesen sei. Was den Inhalt des Positionspapiers betreffe, so sei die kritische Auseinandersetzung mit kirchlichen Positionen dem Erzbistum grundsätzlich wichtig, allerdings müsse dies in einer sachlichen Weise erfolgen. Das KHG-Team hatte unter anderem eine wachsende Kluft zwischen der Kirche und der Lebenswirklichkeit junger Menschen beklagt.