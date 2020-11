Zigarettenschmuggler aus Polen: Zollfahndung gelingt Schlag

Essen (dpa) - Bei Durchsuchungen in mehreren nordrhein-westfälischen Städten ist der Zollfahndung ein Schlag gegen Zigarettenschmuggler aus Polen gelungen. Gegen vier Männer wurden Haftbefehle erlassen, neun Personen wurden vorläufig festgenommen, wie das Zollfahndungsamt in Essen am Freitagmorgen mitteilte. Bei der Durchsuchung von elf Objekten in Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach, Meerbusch und Tönisvorst entdeckten Einsatzkräfte demnach fast 3,5 Millionen Stück unversteuerte Zigaretten, über 120.000 Euro Bargeld und fünf Schießkugelschreiber.

Von dpa