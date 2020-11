Pinkwart: Liberty-Interesse an Thyssenkrupp-Stahl positiv

Der Essener Traditionskonzern ist in der Krise, am Donnerstag legte die Firma schlechte Geschäftszahlen auf den Tisch und verkündete eine Verschärfung des Stellenabbaus. Für die angeschlagene Stahlsparte lotet Thyssenkrupp Kooperationen mit anderen Stahlherstellern in Europa aus, prüft aber auch ein Übernahmeangebot des britischen Konzerns. Unter IG Metallern hat der Wettbewerber keinen guten Ruf - sie bemängeln, dass das Unternehmen nur auf Billigstandorte setze.

In der Diskussion um die Zukunft von Thyssenkrupp wurde auch der Ruf nach einem Staatseinstieg laut. Minister Pinkwart äußerte sich zu einer direkten Beteiligung des Landes sehr skeptisch. Die Auflagen dafür seien so hoch, «dass sie praktisch kaum in Frage kommt». Der Minister mahnte mehr Tempo bei der Sanierung und beim Umbau zum «grünen» - also klimaschonend hergestellten - Stahl an. «Bei Thyssen-Krupp ist in den letzten Jahren leider nicht alles gut gelaufen, so dass der Handlungsdruck nun umso größer ist. Der Umbau hin zu grünem Stahl wird sehr viel schneller kommen müssen als viele denken.»