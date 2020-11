Krisenstab in Altena und Bürgermeister in Quarantäne

Altena (dpa/lnw) - Der zehnköpfige Corona-Krisenstab der Stadt Altena im Sauerland ist mitsamt dem neuen Bürgermeister Uwe Kober (CDU) in Quarantäne gegangen. Bei einem Mitglied sei am Mittwochabend ein Testergebnis positiv ausgefallen, daraufhin hätten sich auch alle weiteren neun Kollegen in häusliche Isolation begeben, sagte der Bürgermeister der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. «Wir sind aber alle arbeitsfähig, niemand zeigt Symptome, es geht uns allen gut.» Kober war erst vor rund zwei Wochen vereidigt worden.