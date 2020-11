Massenschlägerei in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Eine Massenschlägerei mit bis zu 30 Beteiligten hat am Mittwochabend in Bad Oeynhausen zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Anlass soll eine Attacke einer etwa zehnköpfigen libanesischen Gruppe mit Fäusten und Reizgas auf zwei 17 und 27 Jahre alte Syrer am Nachmittag in einem Park gewesen sein. Einer der Angreifer soll dabei auch Schüsse abgeben haben, wie die Kreispolizei am Donnerstag berichtete.

Von dpa