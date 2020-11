Eberl kann Seifert «total verstehen»: Aber keine Kritik

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl teilt die Kritik von DFL-Geschäftsführer Christian Seifert an den vielen Länderspielen angesichts steigender Corona-Infektionszahlen nicht. «Ich maße mir nicht an, den Bundesliga-Spielbetrieb aufrecht zur erhalten, selbst in der Champions League anzutreten und dann Kritik an Verbänden zu äußern», sagte Eberl am Donnerstag.

Von dpa