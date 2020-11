Volland über neue Heimat Monaco: Freizeitwert ist enorm

Monaco (dpa/lnw) - Kevin Volland hat nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen ins Fürstentum Monaco noch keine Ahnung von seinen womöglich prominenten Nachbarn dort. «Das weiß ich noch nicht, aber auf alle Fälle hab ich eine super Lage. Ich bin sehr happy, aber wer in unmittelbarer Nähe wohnt, weiß ich nicht. Ich bin schon gespannt, im Sommer in einem Café die Leute zu beobachten», sagte der 28 Jahre alte Angreifer dem «Kicker» (Donnerstag). Bei der von Niko Kovac trainierten AS Monaco fühle er sich sehr wohl. «Eine wunderschöne Gegend! Eine wunderschöne Stadt! Klar, das Sportliche steht für mich immer an erster Stelle, aber der Freizeitwert ist natürlich auch enorm», sagte Volland.

Von dpa