Ehepaar tot in Bochumer Wohnung entdeckt: Einsam gestorben

Bochum (dpa/lnw) - In einer Bochumer Wohnung ist ein totes Ehepaar gefunden worden. Der 79-jährige Mann und die 85 Jahre alte Frau seien nach ersten Erkenntnissen wohl wenige Tage nacheinander eines natürlichen Todes gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ein Tötungsdelikt werde ausgeschlossen. Auch für Suizid gebe es bisher keine Anhaltspunkte. Nachdem Nachbarn rund zehn Tage lang von dem Ehepaar nichts gesehen und gehört hatten, wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, die am Mittwoch auf die beiden Leichname in einem bereits leicht verwesten Zustand stießen. Zuvor hatten «Bild»-Zeitung und «WAZ» berichtet.

Von dpa