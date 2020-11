75 Tonnen Kabel gestohlen: Beute im sechsstelligen Bereich

Voerde (dpa/lnw) - Kabeldiebe haben rund 75 Tonnen Kupferkabel aus einer Industriehalle in Voerde am Niederrhein gestohlen. Der Wert des Diebesguts liege im sechsstelligen Bereich, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach waren die Kabel zwischen Donnerstag vergangener Woche und Mittwoch aus Schächten unterhalb der Halle gestohlen worden, wo sie verlegt waren. Der Diebstahl fiel bei Abrissarbeiten an der Halle auf. Wie die Täter ihre Beute abtransportiert haben, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa