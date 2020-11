Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Hüllhorst

Hüllhorst (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Hüllhorst (Kreis Minden-Lübbecke) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer sei am Mittwochabend in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Dabei wurden die drei Insassen des entgegenkommenden Autos (40, 43 und 17 Jahre alt) eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden, hieß es. Die drei Schwerverletzten und der leichtverletzte 20 Jahre alte Autofahrer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Von dpa