Mordfall Greta: Erzieherin will Erklärung abgeben

Mönchengladbach (dpa) - Im Prozess um das getötete Kitakind Greta (3) will die angeklagte Erzieherin heute (12.00 Uhr) erstmals eine Erklärung abgeben lassen. Bisher hat sie sich zu den Tatvorwürfen nicht geäußert. Die 25 Jahre alte Deutsche ist angeklagt, im April dieses Jahres in ihrer Kita in Viersen am Niederrhein während des Mittagsschlafs den Brustkorb von Greta so fest zusammengedrückt zu haben, dass das Mädchen später im Krankenhaus starb. Sie ist deshalb vor dem Landgericht Mönchengladbach wegen Mordes angeklagt.

Von dpa