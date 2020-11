Tag der Entscheidung: Kölner Haie zu DEL-Saisonstart bereit

Köln (dpa) - Auch die Kölner Haie haben trotz der Einschränkungen in der Coronavirus-Pandemie ihre Zusage für einen Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegeben. Damit setzte der achtmalige deutsche Meister am Mittwoch ein weiteres positives Zeichen für die Gesellschafterversammlung der DEL am Donnerstag, bei der Entscheidungen über den fast sicheren Saisonstart getroffen werden sollen.

