Kuntz wünscht weniger Hype um Moukoko

Braunschweig (dpa/lnw) - U21-Trainer Stefan Kuntz hat im wachsenden Hype um Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko einen maßvollen Umgang angemahnt. «Er trainiert bei Borussia Dortmund in der ersten Mannschaft, ist ein unglaubliches Talent, aber wir sollten den Jungen sich in Ruhe entwickeln lassen», sagte Kuntz. Auch der schon dreimal in der U21 eingesetzte Florian Wirtz (17) solle sich nach Wünschen von Kuntz in Ruhe entwickeln können.

Von dpa