DGB fordert bessere Arbeitsbedingungen an Hochschulen

So fordert der DGB NRW eine Entfristungsoffensive, also das Umwandeln vieler befristeter Arbeitsverhältnisse in unbefristete Stellen. Bei den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern seien vier von fünf nur befristet beschäftigt. Bei den Mitarbeitern in den Bereichen Technik und Verwaltung der Hochschulen sei es jeder fünfte. Gut zwei Drittel der befristet Beschäftigten beider Gruppen machten sich oft oder sehr häufig Sorgen um ihre berufliche Zukunft. Wissenschaftliche Beschäftigte mit einem befristeten Vertrag leisteten durchschnittlich fast doppelt so viele Überstunden wie unbefristet Beschäftigte. Nach DGB-Ansicht ist in vielen Hochschulbereichen mehr Personal nötig.