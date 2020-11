Fußball-Spielbetrieb in Westfalen für 2020 eingestellt

Kamen (dpa/lnw) - Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) reagiert auf die Restriktionen in der Corona-Pandemie und schickt seine Vereine vorzeitig in die Winterpause. Diese Entscheidung trafen Vertreter des Verbands-Jugend-Ausschusses (VJA) und die Vorsitzenden der 29 Kreise in einer Videokonferenz. Wie der FLVW am Mittwoch mitteilte, gilt diese Vereinbarung für alle Amateur- und Jugendspielklassen sowie Freundschaftsspiele auf Verbands- und Kreisebene. Zuvor war der Spielbetrieb bereits für November ausgesetzt worden.

Von dpa