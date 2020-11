Theater Bielefeld: «Berlin Alexanderplatz» erstmals als Oper

Bielefeld (dpa) - Alfred Döblins Roman «Berlin Alexanderplatz» wird vom Theater Bielefeld erstmals musikalisch umgesetzt. In der Spielzeit 2021/2022 soll die Geschichte um Franz Biberkopf im Berlin der 1920er-Jahre als Oper aufgeführt werden, wie das Theater am Mittwoch mitteilte. Stephan Döblin, Sohn des Autors, habe dem Plan für eine Oper zugestimmt. Die Autorin Christiane Neudecker («Der Gott der Stadt») und die Komponisten Vivan und Ketan Bhatti sind an dem Projekt beteiligt.

Von dpa