Trainer Bosz bezeichnet Foul an Palacios als «Wahnsinn»

Leverkusen (dpa) - Trainer Peter Bosz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat das folgenschwere Foul am argentinischen Nationalspieler Exequiel Palacios als «Wahnsinn» bezeichnet. «Ich habe die Bilder in der Zeitlupe gesehen. Romero hatte noch zwei Meter Zeit, um seine ausgestreckten Knie wieder nach unten zu drücken. Dafür habe ich zu lange Fußball gespielt: Wenn man einen verletzen will, dann kann man das auf diese Weise machen», sagte der Niederländer dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Mittwoch).