A3-Unfall: Schwierige Suche nach Verursachern

Köln (dpa/lnw) - Nach dem tödlichen Unfall wegen einer hinabgestürzten Betonplatte an der A3 durch Baupfusch scheint die Suche nach den Verursachern schwierig: Laut einem Bericht des Verkehrsministeriums an den Landtag hatte eine Firma aus Gelsenkirchen 2007 die Stützwand errichtet, eine andere fertigte die Betonplatte an. Beide Unternehmen seien inzwischen aber insolvent. Ob eine der beiden Firmen auch die mangelhafte Befestigung veranlasste oder dafür zum Beispiel ein Subunternehmen engagiert wurde, blieb zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt.

Von dpa