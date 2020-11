Vier Tote nach Geisterfahrt: Gütersloher Autokennzeichen

Hohenbrunn (dpa) - Bei einem Unfall nach einer Geisterfahrt sind vier Männer ums Leben gekommen. Zwei der Opfer seien in einem Auto mit Gütersloher Kennzeichen auf der Autobahn 99 bei München unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Ingolstadt. Die 34 und 43 Jahre alten Männer fuhren laut Polizei auf der rechten Fahrspur in Richtung Salzburg. In Höhe der Ausfahrt Hohenbrunn sei ihnen plötzlich ein anderer Wagen entgegengekommen, der in falscher Richtung fuhr. Neben dem Fahrer saß darin auch ein 50 Jahre alter Beifahrer. Die Fahrzeuge krachten frontal ineinander. Alle vier Männer starben.

Von dpa