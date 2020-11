Iserlohn Roosters haben Teilnahme an DEL-Saison gesichert

Iserlohn (dpa) - Die Iserlohn Roosters haben als 13. von 14 Clubs in der Deutschen Eishockey Liga ihre Teilnahme an der DEL-Saison 2020/21 gesichert. Dies teilte der Club aus dem Sauerland am Dienstagabend mit. «Der Spielbetrieb ist auch dann finanziert, wenn der Club in der kompletten Saison aufgrund der Corona-Pandemie auf Zuschauer in der Eissporthalle am Seilersee verzichten muss», hieß es in der Mitteilung.

Von dpa