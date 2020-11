Laschet nennt Homeoffice für Schüler schlechte Option

Oberhausen (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat dem Fern-Unterricht zuhause während der Corona-Pandemie eine Absage erteilt. «Uns sind Bildungschancen der Kinder wichtig und deshalb tun wir alles, um für den Präsenzunterricht zu kämpfen», sagte der Ministerpräsident den «NRW-Lokalradios» am Dienstag. Das «Solinger Modell», wonach die Hälfte der Kinder ins Homeoffice geschickt werde, sei allenfalls in Einzelfällen sinnvoll, «eh eine ganze Schule in Quarantäne geht», so der CDU-Politiker.

Von dpa