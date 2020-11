Heimbewohner soll Mitbewohner angezündet haben: Haftbefehl

Recklinghausen (dpa/lnw) - Ein Altenheimbewohner soll in Recklinghausen bei einem Streit die Kleidung eines 67 Jahre alten Mitbewohners vorsätzlich angezündet haben. Durch die Flammen wurde der Mann schwer verletzt, wie die Kreispolizei Recklinghausen am Dienstag berichtete. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und befinde sich nach wie vor in einem kritischen Zustand, sagte eine Sprecherin. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag.

Von dpa