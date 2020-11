NRW-Minister Stamp: Klassenteilung ist «naive Vorstellung»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp hat sich vehement gegen Klassenteilungen zur Pandemie-Bekämpfung ausgesprochen. «Es ist doch eine naive Vorstellung zu glauben, ich kann mal einfach eine Klasse teilen», sagte der FDP-Familienminister im ZDF-«heute-journal» am Montagabend. Die Landesregierung stehe in engem Austausch mit Kinderärzten und -psychologen. Von ihnen komme der dringende Rat, am Präsenzunterricht festzuhalten.

Von dpa