VfB Lübeck holt in Verl dritten Saisonsieg

Verl (dpa/lno) - Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat den dritten Sieg in Serie eingefahren. Die Hanseaten gewannen am Montagabend das Aufsteigerduell beim SC Verl glücklich mit 2:1 (0:0). Der vom SC Paderborn ausgeliehene Pascal Steinwender brachte den VfB in Führung (59. Minute). Aygün Yilderim (66.) erzielte den Ausgleich. Für den Siegtreffer der Lübecker sorgte in der Nachspielzeit Yannick Deichmann (90.+1). Die Hanseaten verließen durch den dritten Saisonsieg die Abstiegsränge und rückten mit elf Punkten auf Platz 13 vor.

