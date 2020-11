Tendenz Richtung Start: Kölner Haie sehen sich auf gutem Weg

Köln (dpa) - Die Kölner Haie sehen sich im Hinblick auf eine Teilnahme an einer möglichen DEL-Saison «grundsätzlich auf einem guten Weg». Geschäftsführer Philipp Walter konnte am Montag aber noch nicht sagen, ob es für einen Saisonstart des achtmaligen deutschen Meisters reicht. Am Donnerstag wollen die 14 Clubs der Deutschen Eishockey Liga entscheiden, ob sie in diesem Jahr trotz der Coronakrise und des aktuellen Verbots von Zuschauern doch noch mit einer Spielzeit beginnen wollen.

Von dpa