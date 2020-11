Frau in Krefeld niedergestochen: Ehemann festgenommen

Krefeld (dpa/lnw) - Eine 27-jährige Frau ist am Eingang der Tiefgarage des Krefelder Rathauses angegriffen und niedergestochen worden. Ein 37 Jahre alter Verdächtiger wurde festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei ihm handele es sich um den Ehemann der Frau. Das schwer verletzte Opfer wird im Krankenhaus behandelt, sei aber nicht in Lebensgefahr.