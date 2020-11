Anhänger mit Schweinen kippt um: Einige Tiere verendet

Lippetal (dpa/lnw) - Der Anhänger eines Schweinetransporters ist am Montag im Kreis Soest an einer Kreuzung umgekippt. Einige der 79 Tiere in dem Anhänger seien verendet, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall in Lippetal unverletzt. Insgesamt hatte er 160 Schweine geladen und war kurz vor seinem Ziel, einem Schlachtbetrieb. Der Anhänger kam in einer Kurve nach bisherigen Erkenntnissen ins Schleudern und fiel zur Seite. Zunächst wurde von mindestens drei toten Tieren berichtet.

Von dpa