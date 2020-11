Stamp gegen Schulklassen-Halbierung: Thema Schulen vertagt

Nach Darstellung von Stamp fehlt das Personal, um die Klassen zu halbieren und im Wechsel in den Schulen zu unterrichten und daheim lernen zu lassen. «Wo kommen die doppelten Lehrerinnen und Lehrer für diesen Vorschlag her?», fragte er am Montagmorgen auf Twitter. «Wie weit weg ist das Bundeskanzleramt von unseren Kindern und Familien?» Stamp betonte, dass man Lehrkräfte bräuchte für digitalen Unterricht. Man könnte Schülern zwar Hausaufgaben mitgeben für eine Woche daheim. «Ohne Betreuung werden aber die Kinder den Anschluss verpassen, deren Eltern das nicht leisten können oder berufstätig sind», so Stamp.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben eine Entscheidung über das weitere Vorgehen an den Schulen vertagt: «Bund und Länder werden auf der nächsten Konferenz darüber beraten, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich in Hotspots reduziert werden können», beschlossen Merkel und die Länderchefs am Montag. Das nächste Gespräch sei für den 25. November geplant.