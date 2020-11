Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit Kranzniederlegungen und Veranstaltungen in Schulen und Kirchen ist am Sonntag zum Volkstrauertag der Kriegs- und Gewaltopfer in Nordrhein-Westfalen gedacht worden. Eine zentrale Gedenkfeier wurde erstmals in der NRW-Landesgeschichte wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Führende Politiker äußerten sich stattdessen in Videobotschaften.

Von dpa