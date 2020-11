Gut 400 Menschen versammeln sich zu verbotener Veranstaltung

Bonn (dpa/lnw) - Rund 400 Menschen haben sich zu einer untersagten Veranstaltung gegen die Corona-Maßnahmen in der Bonner Innenstadt versammelt. Gegen 19.00 Uhr seien zahlreiche Personen über einige Zeit verteilt auf den Marktplatz geströmt, teilte ein Polizeisprecher am Samstagabend mit. «Hierbei handelte es sich um eine verbotene Veranstaltung», sagte der Sprecher. Aufgrund der derzeitigen Infektionslage und den daraus resultierenden Vorschriften seien zuvor angemeldete Veranstaltungen in der Bonner Innenstadt untersagt worden, was gerichtlich bestätigt worden sei.

Von dpa