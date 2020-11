Spielzeug brennt: Großeinsatz der Feuerwehr in Velbert

Velbert (dpa/lnw) - Wegen eines brennenden Spielzeugs in einem Wohnhaus in Velbert sind zahlreiche Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer sei am Samstagvormittag in der dritten Etage des achtgeschossigen Hauses im Kreis Mettmann entstanden, teilte die Feuerwehr mit. Ein Bewohner versuchte das brennende Spielzeug zu löschen. Wegen des starken Rauches im Treppenhaus seien andere Bewohner aus dem Gebäude geflüchtet. Einige hätten über Beschwerden durch eine mögliche Rauchvergiftung geklagt. Die Einsatzkräfte seien deshalb mit einigen Rettungswagen und Notärzten angerückt. Acht Menschen seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa