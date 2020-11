Mörschel sichert Uerdinger Sieg: Duisburg verliert erneut

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der KFC Uerdingen hat sich in der 3. Fußball-Liga auf Rang acht verbessert. Der frühere Bundesliga-Club gewann am Samstag sein Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching in der Düsseldorfer Arena mit 3:1 (0:0). Nach schwacher erster Hälfte sorgte Heinz Mörschel mit zwei Toren in der 52. und 76. Minute für die vermeintlich sichere KFC-Führung, ehe dem eingewechselten Österreicher Patrick Hasenhüttl (80.) der Anschlusstreffer für die Bayern gelang. Den Schlusspunkt setzte Adriano Grimaldi (90.) mit dem dritten Uerdinger Treffer. Noch am Morgen hatten die Krefelder einen Corona-Fall gemeldet. Nach einer weiteren negativen Testreihe konnte die Partie aber angepfiffen werden.

Von dpa