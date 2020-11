Windeck (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger stieß beim Linksabbiegen mit seinem Auto in den entgegenkommenden Wagen eines 26-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Fahrer sowie die zwei Mitfahrer des 18-Jährigen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Von dpa