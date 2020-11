Tempo 144: Fahranfänger ist Führerschein wohl wieder los

Köln (dpa/lnw) - Erlaubt war Tempo 70: Ein 18 Jahre alter Fahranfänger ist mit seinem Auto in Düsseldorf mit 144 Stundenkilometern von der Polizei erwischt worden. Dem jungen Raser drohen damit ein Fahrverbot von mindestens drei Monaten, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße von 600 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er habe mit seinem «unverantwortlichen Fahrverhalten» am Morgen selbst dafür gesorgt, dass er Freitag den 13. in schlechter Erinnerung behalten werde, kommentierten die Beamten.

Von dpa