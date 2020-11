Corona-angepasster Weihnachtsmarkt kann nicht starten

Nach einem Bericht der «Rheinischen Post» sieht das Projekt an und im Düsseldorfer Fußballstadion, der Arena, eine zwei Kilometer lange Autofahrt durch ein Weihnachtsland im Schritttempo vor. Wie beim Autokino soll es demnach einen speziellen UKW-Kanal geben, auf dem weihnachtliche Musik zu hören ist. Im Freien würden Buden aufgebaut und vor einer Bühne könnte eine Verzehrzone angesteuert werden. Der Ausstieg an den Autos solle aber nur an den Toiletten möglich sein. Zu dem Projekt selbst wollte sich D.Live am Freitag angesichts der aktuellen Entwicklung und der abgesagten Präsentation nicht äußern.

Das vorerst nicht an den Start gehende Projekt hätte etwas zur weihnachtlichen Atmosphäre in Düsseldorf beitragen können, sagte eine Sprecherin des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen auf Anfrage. Autofahrer hätten in dem Zusammenhang auch Läden in der Innenstadt ansteuern können. Ein garantierter Frequenzbringer sei es nicht, da die Arena abseits der Innenstadt im Norden liege.