Deutsche Top-Fechter gründen Liga: Wettkämpfe im November

Berlin (dpa/lnw) - Um auch in der Corona-Krise Wettkämpfe bestreiten zu können, haben die deutschen Top-Fechter Max Hartung und Matyas Szabo die «Demaskiert Liga» gegründet. Zusammen mit Marketingexperte Constantin Adam, der bereits die «Beach Liga» mitgründete, wollen sie am 27. und 28. November in Düsseldorf ein Turnier veranstalten. Dafür haben mit Anna Limbach, Julika Funke, Léa Krüger, Larissa Eifler, Hartung, Szabo, Björn Hübner-Fehrer und Raul Bonah die jeweils vier besten Säbelfechterinnen und Säbelfechter der deutschen Rangliste gemeldet.

Von dpa