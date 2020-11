Corona-Briefe ans Christkind: «Mach das Virus weg»

Engelskirchen (dpa) - Das Christkind bekommt es in diesem Jahr in den Wunschzetteln von Kindern auch mit Bitten rund um die Corona-Pandemie zu tun. Zu dieser Erkenntnis kommt die Post nach Sichtung der ersten Zuschriften in der am Freitag offiziell eröffneten Weihnachtspostfiliale in Engelskirchen im Bergischen Land. «Mach das Virus weg», wünscht sich etwa Noah, dessen Oma den Text geschrieben hat, vom Christkind. Ein weiterer Noah hofft, «dass wir trotz Corona mit der Familie feiern dürfen». Ein Samuel nimmt die Sache abgeklärt: «Ich weiß, dass auch dieses Jahr viel zu tun hast, besonders 2020. Wegen dem Corona-Virus schreibe ich Dir jetzt schon.»

Von dpa