Chef der Kripo-Gewerkschaft will für SPD in den Bundestag

Düsseldorf (dpa) - Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, will für die SPD in den Bundestag einziehen. Fiedler sagte dem «Spiegel», dass er im nächsten Jahr für die SPD im Wahlkreis Mülheim/Essen I antreten wolle. Ende Januar werde er sich zunächst parteiintern zur Wahl stellen, um auf die Wahlliste zur Bundestagswahl zu kommen. Sein Amt als Gewerkschaftschef werde er aufgeben, wenn er in die Politik wechseln sollte.