Nach Tanklasterbrand: Weitere A40-Sperrung am Wochenende

Mülheim (dpa/lnw) - Die A40 in Mülheim wird an diesem Wochenende wegen der Brückenarbeiten nach dem Tanklasterbrand erneut gesperrt. In Fahrtrichtung Essen sollte die Sperrung ab Kreuz Kaiserberg am Freitagabend um 19.00 Uhr beginnen. Sie dauert bis Samstag Mitternacht. In Richtung Venlo beginnt die Sperrung ab Mülheim-Styrum am Samstag frühestens um 10.00 Uhr. Sie endet am Montag um 5.00 Uhr. Während der Sperrungen sollen Großbohrgeräte aus der Baustelle gehoben werden, die bis zu 25 Meter tiefe Pfahlbohrungen vorgenommen hatten. Der Eisenbahnverkehr ist laut Bahn von der Sperrung nicht betroffen.

Von dpa