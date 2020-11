Köln feiert das Nicht-Feiern an Karneval

Köln (dpa) - Köln hat laut einer Bilanz von Stadt und Polizei einen extrem ruhigen Karnevalsauftakt in Corona-Zeiten erlebt. Der Mittwoch, der 11.11., sei «ein Tag wie jeder andere auch» gewesen, teilten die Behörden am Tag danach mit - und zeigten sich deswegen geradezu euphorisch. Die «Verantwortung jedes und jeder Einzelnen für sich selbst und für die Gesellschaft insgesamt» habe gesiegt, erklärte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Donnerstag. «Das macht mich stolz - und ich danke allen Menschen, die nicht nach Köln gekommen sind, nicht gefeiert haben, nicht geschunkelt und nicht gesungen haben.»