MSV-Rückkehrer Lettieri will Kritiker überzeugen

Duisburg (dpa/lnw) - Gino Lettieri will als neuer Trainer des MSV Duisburg seine Kritiker schnell verstummen zu lassen. «Wichtig ist, die Mannschaft in die Spur zu bekommen. Wenn wir das schaffen, wird der ein oder andere auch seine Meinung ändern», sagte der Lettieri am Donnerstag bei seiner Vorstellung als Nachfolger des am Dienstag beim Drittligisten beurlaubten Torsten Lieberknecht.

Von dpa