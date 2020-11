Mann tötet Frau und stirbt bei absichtlichem Autounfall

Castrop-Rauxel (dpa/lnw) - Ein 52-Jähriger soll zuerst seine Frau und anschließend sich selbst getötet haben. Die 49-jährige Frau sei tot in der gemeinsamen Wohnung in Castrop-Rauxel gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten waren durch einen vermeintlichen Autounfall des Mannes am Mittwoch auf das Verbrechen aufmerksam geworden. Der 52-Jährige habe seinen Wagen dabei offenbar absichtlich gegen einen Baum gelenkt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Im Auto wurde ein Abschiedsbrief mit Hinweisen gefunden, dass er seine Frau getötet hatte.

Von dpa