NRW: Möglichkeiten zur Abschiebung in Risikoländer ausloten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung lässt in einem Gutachten klären, unter welchen Bedingungen Abschiebungen auch in sicherheitskritische Länder möglich sein könnten. Er habe den renommierten Konstanzer Völkerrechtler Daniel Thym mit einer entsprechenden Expertise beauftragt, sagte NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags zu islamistischen Gefährdern.

