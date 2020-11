Anklage gegen rechte Terrorzelle: Zwei Beschuldigte aus NRW

Karlsruhe/Minden (dpa) - Der Generalbundesanwalt hat nach dpa-Informationen Anklage gegen zwölf mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer einer rechten Terrorzelle erhoben. Die Männer sollen sich vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart verantworten. Zuerst hatte der SWR am Donnerstag darüber berichtet. Demnach sind elf Männer wegen Mitgliedschaft in der sogenannten Gruppe S. angeklagt, ein weiterer wegen Unterstützung. Unter den Verdächtigen sind auch zwei Männer aus Minden. Ein dritter Verdächtiger aus NRW hatte sich im Sommer in der Untersuchungshaft das Leben genommen.

Von dpa