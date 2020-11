Gericht: Kosmetiksalons und Spielhallen bleiben geschlossen

Münster (dpa/lnw) - Kosmetik-, Tätowier- und Nagelstudios sowie Massagesalons und Spielhallen müssen geschlossen bleiben. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster beschlossen und Eilanträge gegen die NRW-Coronaschutzverordnung abgelehnt, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Es liege keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung etwa gegenüber Friseursalons vor: Diese zählten zur Grundversorgung der Bevölkerung, was die Landesregierung berücksichtigen dürfe.

Von dpa