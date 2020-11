Papst Franziskus ruft Kölner Pfarrer an

Köln (dpa) - «Hier spricht Papa Francesco!» Mit diesen Worten hat sich Papst Franziskus am Telefon bei einem Kölner Pfarrer gemeldet. Der Priester Regamy Thillainathan dachte zuerst, seine Mutter würde ihn anrufen, als er in einer Zoom-Konferenz eine unterdrückte Nummer auf seinem Handy sah. Doch dann meldete sich niemand anders als das Oberhaupt der katholischen Kirche. «Der Heilige Vater hat Glück gehabt, dass ich überhaupt abgenommen habe», sagte Thillainathan in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Kölner Domradio.

Von dpa