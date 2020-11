LEG Immobilien will 2021 noch mehr verdienen

Düsseldorf (dpa) - Die jüngsten Wohnungszukäufe und steigende Mieten lassen den Immobilienkonzern LEG zuversichtlicher in das kommende Jahr blicken. 2021 soll der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) auf 410 Millionen bis 420 Millionen Euro steigen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Für das laufende Jahr peilt LEG 380 Millionen Euro an. 2019 hatte das Unternehmen hier 341,3 Millionen Euro ausgewiesen.

Von dpa