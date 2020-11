Frühere Ferien: Ministerin will im Landtag Stellung nehmen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Entscheidung der NRW-Landesregierung, Schüler wegen der Corona-Pandemie früher in die Weihnachtsferien starten zu lassen, hat an diesem Freitag ein Nachspiel im Landtag: Auf Antrag von SPD und Grünen wird es eine Aktuelle Stunde im Plenum geben, bei der sich die Landesregierung erklären soll. Wie der Landtag am Donnerstag mitteilte, wird der neue Tagesordnungspunkt gleich zu Beginn der Sitzung um 10 Uhr aufgerufen. Nach Angaben ihres Hauses wird Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) selbst im Landtag Stellung nehmen.

«Die für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und auch das Parlament überraschende Entscheidung» habe «weitere drängende Fragen» aufgeworfen, hieß es aus den Fraktionen von SPD und Grünen. Zudem sei die Entscheidung der Landesregierung über den früheren Ferienstart am Mittwoch bei der Plenarsitzung noch nicht als definitiv getroffen verkündet worden - das habe NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) erst am Abend im WDR getan.

Um den Familien ein möglichst unbeschwertes Weihnachtsfest zu ermöglichen, habe man sich dazu entschieden, den 21. und 22. Dezember freizugeben, hatte Gebauer dem Westdeutschen Rundfunk gesagt. Damit ist wegen des Wochenendes Freitag, der 18. Dezember, der letzte Schultag in diesem Jahr.

Lehrerverbände äußerten sich kritisch. «Diese Idee ist nicht dienlich», sagte die Vorsitzende des Philologenverbands, Sabine Mistler, der «Rheinischen Post» (Donnerstag). Wichtig sei aus ihrer Sicht vor allem, dass insbesondere Oberstufenschüler noch ihre Klausuren schreiben könnten, da es in der jetzigen Situation kaum eine Verschiebemöglichkeit gebe.

Nach Ansicht des Präsidenten des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, ist die Entscheidung verfrüht. «Je nach Infektionslage sollten dann Virologen beurteilen, ob dies sinnvoll ist», sagte er der «Rheinischen Post». Zudem sei nicht sicher, ob sich die Schüler in dieser Zeit in Quarantäne begeben.

Das Vorstandsmitglied der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW, Dieter Cohnen, hingegen sagte dem Blatt: «Grundsätzlich ist eine solche langfristige Festlegung gut, weil sie Planungssicherheit für die Feiertage und für die Reise- und Touristikbranche bringt.» Es müsse jedoch geklärt werden, wo die beiden zusätzlichen Ferientage herkommen sollen.

Gebauer stellte am Donnerstag die organisatorischen Fragen in den Vordergrund: «Es ist wichtig, jetzt zu besprechen, wie der Ausfall fachlich kompensiert werden kann - besonders für diejenigen, die im kommenden Jahr ihre Abschlüsse machen», sagte die Ministerin im WDR5-«Morgenecho». Auch müsse darüber gesprochen werden, «wie wir eine Notbetreuung für Kinder und Jugendliche an diesen beiden Tagen sicherstellen können für Eltern aus systemrelevanten Berufen, für Kinder, die eben nicht zu Hause an diesen beiden Tagen versorgt werden können».

In eben diese Kerbe schlug am Donnerstag auch die Lehrergewerkschaft GEW: «Aus Sicht der Familien kann die Maßnahme nur dann sinnvoll sein, wenn die Betreuung der Kinder gesichert ist und wenn sie wirklich die Zeit als vorgezogene Quarantäne nutzen, um zum Weihnachtsfest möglichst infektionsfrei zu sein», sagte die GEW-Landesvorsitzende Maike Finnern der dpa.

Nicola Stroop, Vorstand des Verbands allein erziehender Mütter und Väter in NRW, wurde noch deutlicher: «Die Ankündigung von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer die Weihnachtsferien vorzuverlegen ist für Alleinerziehende eine Hiobsbotschaft.» Was von der Schulministerin «als Geschenk im Sinne des Infektionsschutzes gedacht» sei, stelle Alleinerziehende wieder vor das Problem, «die Betreuung ihrer Kinder für diese Tage individuell sicherstellen zu müssen». Dabei habe kaum noch jemand Urlaubstage übrig.

Stroop forderte: «Schließungen von Schulen müssen strukturell kompensiert werden, entweder durch einen gesetzlichen Anspruch auf Notbetreuung oder durch finanzielle Ausgleichszahlungen wie ein Corona-Elterngeld.»

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty hatte der Landesregierung in einer Mitteilung am Mittwochabend einen «Zick-Zack-Kurs» vorgeworfen, der «nur noch schwindelig mache». Noch vor wenigen Tagen habe Gebauer die Idee einer Verlängerung der Winterferien als untauglich bezeichnet. Außerdem kritisierte Kutschaty, dass die Landesregierung diese «bedeutende Maßnahme einsam und allein getroffen» habe, obwohl im Landtag an diesem Mittwoch Gelegenheit dazu gewesen wäre, das Parlament zu informieren. «Die Leidtragenden sind einmal mehr die Schulen, Träger und Eltern, die unvorbereitet mit dieser Maßnahme konfrontiert werden.»