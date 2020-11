Prozess: Daimler mit Steinwürfen auf Autobahn erpresst

Paderborn (dpa/lnw) - Mit lebensgefährlichen Steinwürfen auf die Autobahn soll ein junger Mann versucht haben, den Stuttgarter Autobauer Daimler zu erpressen. Heute beginnt beim Landgericht Paderborn der Prozess gegen den zum Tatzeitpunkt 21-jährigen. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord und räuberische Erpressung. Ende April 2020 soll er etwa von einer Brücke bei Soest eine 15 Kilo schwere Steinplatte auf einen vorbeifahrenden Mercedes-Kleinbus geworfen haben. Die Platte durchschlug die Windschutzscheibe und verfehlte die damals 25 Jahre alte Fahrerin nur knapp. Am selben Tag soll er in einer Email an den Daimler-Konzern 250 000 Euro verlangt und für den Fall der Nichtzahlung mit weiteren Taten gedroht haben.

Von dpa